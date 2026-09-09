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Serie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: Lazio-Milan a Marcenaro, Inter-Udinese a Pairetto

09/09/2026 | 16:23:32

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Il quarto turno di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Ecco il quadro completo.

VENEZIA – FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO – BARONE

IV: AYROLDI

VAR: DIONISI

AVAR: MAGGIONI

 

GENOA – FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV: PERENZONI

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

 

LAZIO – MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO (foto)

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: GUIDA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

 

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: GIUA

 

LECCE – MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO – GARZELLI

IV: LA PENNA

VAR: COSSO

AVAR: MERAVIGLIA

 

NAPOLI – BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR – RICCI

IV: MARIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

 

SASSUOLO – JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE – MINIUTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: GHERSINI

AVAR: PICCININI

 

TORINO – ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI – FONTANI

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: GHERSINI

 

COMO – PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI – SANTAROSSA

IV: MASSA

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

 

INTER – UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

Foto: X UEFA