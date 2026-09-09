Serie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: Lazio-Milan a Marcenaro, Inter-Udinese a Pairetto
09/09/2026 | 16:23:32
Il quarto turno di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Ecco il quadro completo.
VENEZIA – FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
GENOA – FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00
RAPUANO
CAVALLINA – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
LAZIO – MILAN Sabato 12/09 h. 18:00
MARCENARO (foto)
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
ATALANTA – CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45
ARENA
BINDONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GIUA
LECCE – MONZA Domenica 13/09 h. 15.00
CREZZINI
FONTEMURATO – GARZELLI
IV: LA PENNA
VAR: COSSO
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI – BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00
BONACINA
MOKHTAR – RICCI
IV: MARIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
SASSUOLO – JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45
SACCHI J. L.
IMPERIALE – MINIUTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
TORINO – ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MARESCA
TEGONI – FONTANI
IV: SOZZA
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
COMO – PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MUCERA
BIFFI – SANTAROSSA
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
INTER – UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45
PAIRETTO
MORO – YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
Foto: X UEFA