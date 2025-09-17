Serie A, le designazioni arbitrali della 4a giornata: Sozza per il derby di Roma
17/09/2025 | 12:39:44
Sono stati designati gli arbitri della quarta giornata della Serie A 2025-2026, sarà l’arbitro Simone Sozza ad arbitrare il derby della capitale:
LECCE – CAGLIARI, Zufferli Luca
BOLOGNA – GENOA, Collu Giuseppe
H. VERONA – JUVENTUS, Rapuano Antonio
UDINESE – MILAN, Doveri Daniele
LAZIO – ROMA, Sozza Simone
TORINO – ATALANTA, Colombo Andrea
CREMONESE – PARMA, La Penna Federico
FIORENTINA – COMO, Bonacina Kevin
INTER – SASSUOLO, Marinelli Livio
NAPOLI – PISA, Crezzini Valerio
Foto: sito Serie A