Serie A, le designazioni arbitrali della 3a giornata: Juventus-Inter a Colombo. Zufferli per Fiorentina-Napoli
10/09/2025 | 12:53:27
Designati gli arbitri della terza giornata della Serie A 2025-2026 dopo l’interruzione del torneo per gli impegni della Nazionale verso i Mondiali 2026. Colombo arbitra Juventus-Inter:
Cagliari-Parma, Fourneau Francesco
Fiorentina-Napoli, Zufferli Luca
Juventus-Inter, Colombo Andrea
Atalanta-Lecce, Manganiello Gianluca
Milan-Bologna, Marcenaro Matteo
Pisa-Udinese, Massa Davide
Roma-Torino, Ayroldi Giovanni
Sassuolo-Lazio, Tremolada Paride
Como-Genoa, Piccinini Marco
Verona-Cremonese, Arena Alberto Ruben
Foto: sito serie a