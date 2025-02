Serie A, le designazioni arbitrali della 26ª giornata: Roma-Monza a Maresca

Nonostante tutta l’attenzione sia volta alle competizioni europee, è anche tempo di Serie A. Infatti, sono state diramate le designazioni arbitrali di questo 26° turno di campionato. A dirigere l’anticipo di venerdì 21 febbraio, alle ore 20:45, tra Lecce e Udinese ci penserà Bonacina. Sabato, invece, giocheranno Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle ore 15:00, Torino-Milan, alle ore 18:00, e Inter-Genoa, alle ore 20:45, che saranno arbitrate rispettivamente da Abisso, Marchetti, Sozza e Piccinini. Domenica scenderanno in campo Como-Napoli, alle 12:30, Hellas Verona-Fiorentina, alle 15:00, Empoli-Atalanta, alle 18:00, e Cagliari-Juventus alle ore 20:45 dirette rispettivamente da Manganiello, Di Bello, Mariani e Colombo. Ultima, ma non per importanza è Roma-Monza, lunedì alle 20:45, che sarà diretta da Maresca.

FOTO: Instagram