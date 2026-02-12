TOP NEWS
Serie A, le designazioni arbitrali della 25a giornata. Inter-Juve a La Penna e Napoli-Roma a Colombo

12/02/2026 | 12:47:35

PISA – MILAN    Venerdì 13/02 h.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV:      PICCININI
VAR:     AURELIANO
AVAR:       SERRA
COMO – FIORENTINA    Sabato 14/02 h. 15.00
MARCHETTI
BACCINI – POLITI
IV:      DI MARCO
VAR:     MARESCA
AVAR:       GIUA
LAZIO – ATALANTA    Sabato 14/02 h. 18.00
SACCHI J.L.
PERROTTI – LAUDATO
IV:       DI BELLO
VAR:      DI PAOLO
AVAR:        GARIGLIO
INTER – JUVENTUS    Sabato 14/02 h. 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV:     DOVERI
VAR:     CHIFFI
AVAR:     ABISSO
UDINESE – SASSUOLO    h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV:      MANGANIELLO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     CHIFFI
CREMONESE – GENOA    h. 15.00
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV:     RAPUANO
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      GARIGLIO
PARMA – H. VERONA    h. 15.00
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV:       MARINELLI
VAR:     PATERNA
AVAR:     MARESCA
TORINO – BOLOGNA    h. 18.00
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV:     MUCERA
VAR:      NASCA
AVAR:       MARIANI
NAPOLI – ROMA    h. 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV:       MARCENARO
VAR:      ABISSO
AVAR:      AURELIANO
CAGLIARI – LECCE    Lunedì 16/02 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV:     BONACINA
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      GUIDA
Foto: X UEFA