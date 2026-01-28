TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, le designazioni arbitrali della 23a giornata. Napoli-Fiorentina a La Penna

28/01/2026 | 12:58:36

article-post

LAZIO – GENOA     Venerdì 30/01 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV:      DIONISI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      GUIDA
PISA – SASSUOLO    Sabato 31/01 h. 15.00
ARENA
BAHRI – DI GIOIA
IV:      MARIANI
VAR:      PATERNA
AVAR:      GUIDA
NAPOLI – FIORENTINA     Sabato 31/01 h. 18.00
LA PENNA
LO CICERO – BIANCHINI
IV:       MARCENARO
VAR:      NASCA
AVAR:       AURELIANO
CAGLIARI – H. VERONA    Sabato 31/01 h. 20.45
BONACINA
PERROTTI – ZEZZA
IV:      DOVERI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:     CHIFFI
TORINO – LECCE    h. 12.30
SOZZA
BACCINI – COSTANZO
IV:      MARCHETTI
VAR:     AURELIANO
AVAR:    DI VUOLO
COMO – ATALANTA    h. 15.00
PAIRETTO
IMPERIALE – CECCON
IV:     MARINELLI
VAR:     CHIFFI
AVAR:     PATERNA
CREMONESE – INTER    h. 18.00
MASSA
PERETTI – LAUDATO
IV:     TREMOLADA
VAR:     MARINI
AVAR:     FABBRI
PARMA – JUVENTUS    h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI M. – YOSHIKAWA
IV:     COLLU
VAR:     MARESCA
AVAR:       GARIGLIO
UDINESE – ROMA    Lunedì 02/02 h. 20.45
SACCHI J.L.
DEI GIUDICI – MORO
IV:       AYROLDI
VAR:     GHERSINI
AVAR:     MARESCA
BOLOGNA – MILAN      Martedì 03/02 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI C.– CAVALLINA
IV:     PEZZUTO
VAR:    MAZZOLENI
AVAR:      GHERSINI
Foto: X UEFA