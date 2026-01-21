TOP NEWS
Serie A, le designazioni arbitrali della 22a giornata. Juventus-Napoli a Mariani

21/01/2026 | 16:30:27

article-post

INTER – PISA     Venerdì 23/01 h. 20.45
MARCENARO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV:      AYROLDI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      MASSA
COMO – TORINO    Sabato 24/01 h. 15.00
FELICIANI
MELI – ALASSIO
IV:      GALIPO’
VAR:      PATERNA
AVAR:      DOVERI
FIORENTINA – CAGLIARI    Sabato 24/01 h. 18.00
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV:       BONACINA
VAR:      DI PAOLO
AVAR:       DI BELLO
LECCE – LAZIO    Sabato 24/01 h. 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV:      RAPUANO
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     ABISSO
SASSUOLO – CREMONESE     h. 12.30
COLLU
CECCONI – EL FILALI
IV:      FABBRI
VAR:     GHERSINI
AVAR:    LA PENNA
ATALANTA – PARMA    h. 15.00
SACCHI J.L.
PERETTI – BIANCHINI
IV:     MASSIMI
VAR:     NASCA
AVAR:      MARINI
GENOA – BOLOGNA     h. 15.00
MARESCA
BERCIGLI – CEOLIN
IV:     PAIRETTO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     MASSA
JUVENTUS – NAPOLI    h. 18.00
MARIANI
TEGONI – BERTI
IV:     MARCHETTI
VAR:     DOVERI
AVAR:       DI PAOLO
ROMA – MILAN    h. 20.45
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV:       ZUFFERLI
VAR:     DI BELLO
AVAR:     ABISSO
H. VERONA – UDINESE     Lunedì 26/01 h. 20.45
MANGANIELLO
LO CICERO – POLITI
IV:     TURRINI
VAR:    AURELIANO
AVAR:      PAGANESSI
Foto: X UEFA