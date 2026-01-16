TOP NEWS
Serie A, le designazioni arbitrali della 21a giornata. Lazio-Como a Fabbri

16/01/2026 | 15:40:52

PISA – ATALANTA    Venerdì 16/01 h. 20.45
MARCHETTI
MELI – LUCIANI
IV:      MARINELLI
VAR:     MARINI
AVAR:       LA PENNA
UDINESE – INTER    Sabato 17/01 h. 15.00
DI BELLO
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV:      FELICIANI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:       LA PENNA
NAPOLI – SASSUOLO    Sabato 17/01 h. 18.00
FOURNEAU
BARONE – POLITI
IV:       COLLU
VAR:      AURELIANO
AVAR:        ABISSO
CAGLIARI – JUVENTUS    Sabato 17/01 h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV:     FERRIERI CAPUTI
VAR:     GHERSINI
AVAR:     GUIDA
PARMA – GENOA    h. 12.30
PAIRETTO
BACCINI – TRINCHIERI
IV:      ALLEGRETTA
VAR:     PATERNA
AVAR:     DI PAOLO
BOLOGNA – FIORENTINA    h. 15.00
DOVERI
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV:     COLOMBO
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      MARESCA
TORINO – ROMA    h. 18.00
CHIFFI
BERTI – ROSSI C.
IV:       TREMOLADA
VAR:     ABISSO
AVAR:     GUIDA
MILAN – LECCE    h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV:     MARCENARO
VAR:      NASCA
AVAR:       MAZZOLENI
CREMONESE – H. VERONA    Lunedì 19/01 h. 18.30
ARENA
COSTANZO – CIPRESSA
IV:       COLOMBO
VAR:      DI PAOLO
AVAR:      PICCININI
LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45
FABBRI
PERROTTI – CAVALLINA
IV:     FELICIANI
VAR:     MAGGIONI
AVAR:      MARESCA
Foto: X UEFA