Serie A, le designazioni arbitrali della 20a giornata. Inter-Napoli a Doveri

09/01/2026 | 16:10:46

COMO – BOLOGNA     Sabato 10/01 h. 15.00
ABISSO
BERTI – SCARPA
IV:      DI MARCO
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      MARINI
UDINESE – PISA    Sabato 10/01 h. 15.00
AYROLDI
ROSSI M. – ZEZZA
IV:      BONACINA
VAR:      CAMPLONE
AVAR:      FABBRI
ROMA – SASSUOLO    Sabato 10/01 h. 18.00
MARCENARO
MONDIN – MONACO
IV:       MARCHETTI
VAR:      MAGGIONI
AVAR:       DI BELLO
ATALANTA – TORINO    Sabato 10/01 h. 20.45
FOURNEAU
BAHRI – CEOLIN
IV:      GALIPO’
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     MARIANI
LECCE – PARMA     h. 12.30
MARINELLI
BINDONI – TEGONI
IV:      ZUFFERLI
VAR:     MARINI
AVAR:    MARIANI
FIORENTINA – MILAN     h. 15.00
MASSA
MELI – COSTANZO
IV:     RAPUANO
VAR:     MARESCA
AVAR:      CHIFFI
VERONA – LAZIO     h. 18.00
GUIDA
MASTRODONATO – BIANCHINI
IV:     ARENA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     FABBRI
INTER – NAPOLI     h. 20.45
DOVERI
ALASSIO – COLAROSSI
IV:     COLOMBO
VAR:     DI BELLO
AVAR:       DI PAOLO
GENOA – CAGLIARI    Lunedì 12/01 h. 18.30
LA PENNA
LAUDATO – CECCON
IV:       SACCHI
VAR:     NASCA
AVAR:     MARESCA
JUVENTUS – CREMONESE    Lunedì 12/01 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI L. – BARONE
IV:     CALZAVARA
VAR:    GARIGLIO
AVAR:      CHIFFI
Foto: X UEFA