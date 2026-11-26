Serie A, le designazioni arbitrali della 13ª giornata: Mariani per Como-Juventus, Di Bello per Cagliari-Milan
26/11/2026 | 13:07:56
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A. Como-Juventus è stata affidata a Mariani, mentre sarà Di Bello a dirigere Cagliari-Milan. Guida scelto per Sassuolo-Napoli, Collu per Roma-Monza. Di seguito il quadro completo del prossimo turno.
VENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h 20:45
COLOMBO
DI GIOIA – DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h 15:00
BONACINA
ROSSI C. – RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h 18:00
CHIFFI
CECCONI – LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h 20:45
AYROLDI
BINDONI – BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE – FIORENTINA Domenica 29/11 h 12:30
LA PENNA
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI Domenica 29/11 h 15:00
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA Domenica 29/11 h 18:00
COLLU
PASSERI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS Domenica 29/11 h 20:45
MARIANI
PERETTI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h 18:30
DRIGO
BERTI – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – MILAN Lunedì 30/11 h 20:45
DI BELLO
BACCINI – CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
Foto: sito Aia