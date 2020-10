Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato Cigarini, ammenda per Paratici

Archiviata la quinta giornata di Serie A, il giudice sportivo ha emesso il comunicato. Squalificato per una giornata Luca Cigarini, centrocampista del Crotone espulso nella gara contro il Cagliari. Multa e diffida per Fabio Paratici, della Juve “in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Espulso invece per una giornata Reposi Simone (Milan).

Foto: twitter Juve