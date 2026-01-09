Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19a giornata

09/01/2026 | 18:40:26

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A.

Questo il comunicato:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASADEI Cesare (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: sito Serie A