Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17a giornata: due giornate di squalifica per Di Francesco

30/12/2025 | 16:50:08

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A. Tra le decisioni più importanti quella di fermare Diego Carlos del Como per un turno e il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, per due.

Questo il comunicato:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, due fumogeni e tre bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SANTOS SILVA Diego Carlos (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI FRANCESCO Eusebio Luca (Lecce): per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.

