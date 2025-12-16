Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15a giornata: due giornate di squalifica a Basic, una giornata per Zaccagni e Heggem

16/12/2025 | 17:00:14

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A.

Da notare la decisione di fermare per due giornate il centrocampista della Lazio Toma Basic.

Questo il comunicato:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Parma, Roma, Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria.

Ammenda di € 4000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 2000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del

secondo tempo.

Ammenda di € 2000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

BASIC Toma (Lazio): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l’avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HEGGEM Torbjørn Lysaker (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELGHALI Rafik (Hellas Verona): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

FRESE Martin Sonder (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GASPAR Kialonda (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

KOOPMEINERS Teun (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAYERO Martin Ismael (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUINDOS LOPEZ Daniel (Como): per avere, al termine, della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

PEREZ CASTILLO Diego (Como): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

ZANETTI Paolo (Hellas Verona): doppia ammonizione.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

FÀBREGAS SOLER Francesc (Como): già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria.

Foto: sito Serie A