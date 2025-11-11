Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 11a giornata

11/11/2025 | 18:15:39

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A.

Nessun giocatore squalificato ma multe a Torino, Lecce e Bologna.

Ecco il comunicato:

“Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lecce, Milan, Parma, Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta e alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: sito Serie A