Serie A, le date ufficiali del calciomercato 2025/26

Ufficializzate le date per quanto riguarda il calciomercato nel 2025/26. In particolare, la FIGC ha accolto la proposto della FIFA di creare una nuova finestra di trasferimenti a inizio giugno, in modo da aiutare in particolare le società che parteciperanno al Mondiale per Club ma non solo, visto che riguarderà tutte le squadre di Serie A. La prima finestra, valida solo per i club della Serie A 2024/25 (che potranno depositare i contratti di acquisto e cessione dei giocatori, mentre le altre leghe italiane potranno eventualmente solo cedere), avrà così i seguenti termini a livello di calendario:

dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Durante questa finestra, inoltre, potranno anche essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito così come la conversione del prestito in operazione a titolo definitivo.

Poi si passerà alla finestra estiva classica, valida quindi per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

Infine, nel nuovo anno ci sarà la classica finestra invernale, valida sempre per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Inoltre, la FIGC ha ufficializzato anche le date per l’esercizio dei «diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024», che quindi deve essere effettuato: