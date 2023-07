Serie A, le amichevoli di oggi: Frosinone a valanga, pokerissimo di Udinese e Monza. Vincono anche Salernitana e Sassuolo

Sono cinque le squadre di Serie A scese in campo in questa domenica d’estate per le prime amichevoli precampionato. Il Monza segna 5 gol al Real Vicenza, Il Sassuolo batte di misura i ciprioti del Pafos con Berardi e Defrel. Goleade per Frosinone (10-0) e Udinese (5-1). Vince anche la Salernitana contro il Delfino Curi Pescara grazie al tris firmato Boultam, Mazzocchi e Kastanos.

MONZA-REAL VICENZA 5-0

8′ Izzo, 44′ Maric, 80′ rig. e 90′ Caprari, 86′ Birindelli

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio (dal 46′ Lamanna, dal 77′ Mazza), Izzo (dal 63′ Cittadini), Pablo Marí (dal 45′ A.Carboni, dal 73′ P.Pereira), Caldirola (dal 63′ Bettella), Ciurria (dal 63′ Birindelli), Gagliardini (dal 63′ Colombo), Machin (dal 63′ Bondo), Carlos Augusto (dal 63′ F.Carboni), V.Carboni (dal 46′ Colpani), Dany Mota (dal 46′ Caprari), Maric (dal 46′ Petagna). All. Palladino

SASSUOLO-PAFOS 2-1

13′ Valakari (P), 26′ Berardi (S), 89′ Defrel (S) SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli (46’ Cragno); Toljan (46’ Paz, 74’ Muldur), Erlic (46’ Flamingo), Tressoldi (74’ Miranda), Kyriakopoulos (62’ Rogerio); Thorstvedt (62’ Leone), Henrique; Berardi (46’ Defrel), Bajrami (46’ Volpato), Antiste (46’ Ceide, 85′ Russo); Pinamonti (46’ Mulattieri). All. Dionisi



FROSINONE-FERENTINO 10-0

11′ Marchizza, 24′ Cuni, 38′ Mazzitelli, 40′ Oyono, 41′ Garritano, 65′ e 90’+4 Harroui, 69′ Borrelli, 77′ Dixon, 90’+2 aut. Proietti

FROSINONE (4-3-3): Turati (62’ Vettorel); Oyono (62’ Cangianiello), Monterisi (62’ Macej), Szyminski (46′ Kujabi), Marchizza (62’ Klitten); Garritano (46′ Brescianini), Mazzitelli (46′ Harroui), Gelli (62′ Haoudi); Bidaoui (46′ Selvini), Cuni (46′ Borrelli), Baez (62′ Dixon). All. Di Francesco

UDINESE-ASK KLAGENFURT 5-1

29’ rig. Beto (U), 36’ Thauvin (U), 43’ Zaletel (A), 78’ e 87’ Samardzic (U), 90+1’ Lovric (U) UDINESE primo tempo (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Festy, Zarraga, Walace, Quina, Zemura; Thauvin, Beto. UDINESE secondo tempo (3-5-2) : Padelli, Abankwah, Cocetta, Masina; Pejicic, Samardzic, Camara, Lovric, Kamara; Lucca, Brenner. All. Sottil



ALERNITANA-DELFINO CURI PESCARA 3-0

4’ Boultam, 26’ Mazzocchi, 47′ Kastanos

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo (46′ De Matteis); Sambia (46′ Mantovani), Fazio (46′ Bronn), Motoc (29′ Pirola, 46′ Gyomber), Mazzocchi (46′ Bradaric); Iervolino (46′ Kastanos), M. Coulibaly (46′ L. Coulibaly); Sfait, Maggiore, Boultam (46′ Candreva); Valencia. All. Paulo Sousa

Foto: Instagram Monza