Serie A: Lazio sul velluto, Milan salvato da Calhanoglu: in campo Maldini jr. Il Genoa impone il pari alla Dea

Si sono appena concluse le sfide del pomeriggio di questa ventiduesima giornata del campionato di serie A.

La Lazio supera sul velluto la Spal a margine di una prova superba dinnanzi al proprio pubblico. Ci pensano Immobile e Caicedo, doppietta per loro, a regolare la squadra di Semplici. In rete anche Adekanye.

In quel di San Siro, invece, il Milan orfano di Ibra spreca la ghiotta occasione di accorciare sul quarto posto in virtù del passo falso della Roma e di un’Atalanta che si fa bloccare in casa da un ottimo Genoa.

È Calhanoglu a salvare i rossoneri dopo la rete iniziale di Faraoni che aveva illuso i gialloblu. Ottimo pari per il Verona.

La Dea, dal canto suo, si vede imporre il pari dal grifone che ha accarezzato l’idea della vittoria con Sanabria. E’ Ilicic a salvare i bergamaschi. In rete per gli ospiti l’uomo della settimana in casa rossoblu, Criscito.

Foto: Twitter ufficiale Milan