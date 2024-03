Serie A, Lautaro Martinez è il miglior giocatore di febbraio

Lautaro Martinez è stato premiato dall’assocalciatori come miglior giocatore del mese concluso da pochi giorni. Quattro gol a febbraio, oltre che il solito apporto per il gioco della squadra di Simone Inzaghi: “Dobbiamo per forza partire dal gol del 2-0 all’Atalanta – si legge sul sito ufficiale dell’AIC – quanti attaccanti della Serie A sono capaci di lasciare il portiere fermo con un tiro eseguito col piede debole dopo un paio di finte di corpo? Dopo il gol Lautaro sembrava sorpreso da sé stesso, dalla propria onnipotenza. Della cattedrale di gioco costruita da Simone Inzaghi all’Inter, Lautaro Martinez è colui che detiene le chiavi”.

Foto: Instagram Inter