Serie A: L’Atalanta travolge il Lecce, Pisa a secco di vittorie. Udinese ancora imbattuta

14/09/2025 | 16:56:15

All’Arena Garibaldi primo tempo vivace tra Pisa e Udinese, con i friulani avanti all’intervallo grazie al gol di Iker Bravo. La reazione del Pisa arriva con Moreno che sfiora il pari per i nerazzurri. La ripresa si apre con un Pisa più aggressivo, vicino al gol con Leris. I bianconeri rispondono su palla inattiva, ma spreca con Ehizibue una chance clamorosa per il raddoppio. Si vede in campo Zaniolo tra le file dei friulani che fa il suo esordio con la maglia dell’Udinese. Il Pisa esce sconfitto, l’Udinese è ancora imbattuta in questo campionato.

Al Gewiss Stadium prima frazione a favore dell’Atalanta, avanti grazie al colpo di testa di Scalvini. Nerazzurri più propositivi e in controllo del match, Lecce poco incisivo. Avvio di ripresa tutto dell’Atalanta, che trova subito il 2-0 con De Ketelaere e poi sfiora il tris con una punizione di Zalewski sulla traversa e con le due occasioni sprecate da Krstovic. La Dea resta padrona assoluta del gioco: Zalewski chiude sul primo palo un bel tiro rasoterra e De Ketelaere firma la doppietta personale e il KO tecnico per il Lecce. Segnale d’orgoglio per il Lecce che trova il gol della bandiera con N’Dri, un gran sinistro imparabile per Carnesecchi. Il Lecce di Di Francesco ancora a zero vittorie in Serie A, l’Atalanta di Juric al primo successo della sua stagione nella massima serie italiana.

Foto: Instagram Atalanta