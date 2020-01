Serie A, la Samp ne fa cinque al Brescia, vittorie di misura per Fiorentina e Torino

Le gare della domenica pomeriggio di Serie A regalano tre vittorie casalinghe in altrettante partite. Nell’ultima giornata del girone di andata, i risultati maturati iniziano a delineare le gerarchie in classifica, dando le prime indicazioni sulla lotta salvezza. La Sampdoria fa un deciso passo in avanti, battendo per 5 a 1 il Brescia. La formazione di Corini passa in vantaggio con Chancellor, ma poi subisce la remuntada blucerchiata, trascinata da un Quagliarella autore di una doppietta. Si rialza la Fiorentina, a cui basta un gol di Pezzella per superare la Spal, sempre più fanalino di coda. Esordio per Cutrone in maglia viola. Tre punti preziosi anche per il Torino, che batte 1 a 0 il Bologna grazie a un gol di Berenguer.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli 1-0 (Immobile)

20:45 Inter-Atalanta 1-1 (Martinez – Gosens)

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo 3-0 (Okaka, Sema, De Paul)

15:00 Fiorentina-Spal 1-0 (Pezzella)

15:00 Sampdoria-Brescia 5-1 (Linetty, Jankto, Quagliarella (2), Caprari – Chancellor)

15:00 Torino-Bologna 1-0 (Berenguer)

18:00 Verona-Genoa

20:45 Roma-Juventus

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce

CLASSIFICA: Inter 46; Juventus 45; Lazio* 42; Roma 35; Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma, Milan 25; Napoli, Udinese 24; Bologna 23; Verona* 22; Fiorentina 21; Sassuolo, Sampdoria 19; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.