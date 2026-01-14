Serie A, la programmazione di anticipi e posticipi della 23esima e 24esima giornata
14/01/2026 | 15:20:13
La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito le date egli orari della 23esima e 24esima giornata di campionato. Continua l’incertezza su Milan–Como, la partita è infatti rinviata alla prima data disponibile vista l’indisponibilità di San Siro.
Ecco gli orari comunicati dalla Lega Serie A:
23ª GIORNATA
30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo DAZN
31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina DAZN
31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce DAZN
01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta DAZN
01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus DAZN
02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma DAZN/SKY
03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan DAZN
24ª GIORNATA
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona-Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa-Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna-Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce-Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma-Cagliari DAZN/SKY
Milan-Como * DAZN
Foto: sito Serie A