TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, la programmazione di anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata

06/10/2025 | 18:12:31

article-post

La Lega Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata:

13ª GIORNATA

  • 28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY
  • 29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN
  • 29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN
  • 29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
  • 29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY
  • 30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN
  • 30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN
  • 30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY
  • 30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN
  • 01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN

14ª GIORNATA

  • 06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN
  • 06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN
  • 06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY
  • 07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN
  • 07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN
  • 07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY
  • 07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN
  • 08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN
  • 08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN
  • 08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

15ª GIORNATA

  • 12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
  • 13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
  • 13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
  • 13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
  • 14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
  • 14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
  • 14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
  • 14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
  • 14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
  • 15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

16ª GIORNATA

  • 20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN
  • 20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma DAZN/SKY
  • 21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
  • 21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
  • 21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
  • 21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
  • 14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma DAZN
  • 14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce DAZN
  • 15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna DAZN
  • 15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan DAZN

17ª GIORNATA

  • 27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
  • 27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
  • 27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
  • 27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
  • 27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
  • 28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
  • 28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
  • 28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
  • 28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
  • 29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18ª GIORNATA

  • 02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
  • 03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
  • 03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
  • 03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
  • 03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
  • 03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
  • 04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
  • 04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
  • 04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
  • 04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19ª GIORNATA

  • 06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
  • 06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
  • 06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
  • 07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
  • 07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
  • 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
  • 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
  • 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
  • 08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
  • 08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20ª GIORNATA

  • 10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
  • 10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
  • 10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
  • 10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
  • 11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
  • 11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
  • 11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
  • 11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN
  • 12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
  • 12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21ª GIORNATA

  • 16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
  • 17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
  • 17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
  • 17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
  • 18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
  • 18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
  • 18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
  • 18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
  • 19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
  • 19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22ª GIORNATA

  • 23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa DAZN
  • 24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
  • 24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
  • 24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
  • 25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
  • 25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
  • 25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
  • 25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli DAZN/SKY
  • 25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
  • 26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY