Serie A, la programmazione di anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata
06/10/2025 | 18:12:31
La Lega Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata:
13ª GIORNATA
- 28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY
- 29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN
- 29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN
- 29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
- 29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY
- 30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN
- 30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN
- 30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY
- 30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN
- 01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN
14ª GIORNATA
- 06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN
- 06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN
- 06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY
- 07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN
- 07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN
- 07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY
- 07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN
- 08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN
- 08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN
- 08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY
15ª GIORNATA
- 12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
- 13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
- 13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
- 13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
- 14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
- 14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
- 14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
- 14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
- 14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
- 15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY
16ª GIORNATA
- 20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN
- 20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma DAZN/SKY
- 21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
- 21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
- 21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
- 21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
- 14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma DAZN
- 14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce DAZN
- 15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna DAZN
- 15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan DAZN
17ª GIORNATA
- 27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
- 27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
- 27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
- 27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
- 27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
- 28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
- 28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
- 28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
- 28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
- 29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY
18ª GIORNATA
- 02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
- 03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
- 03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
- 03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
- 03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
- 03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
- 04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
- 04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
- 04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
- 04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
19ª GIORNATA
- 06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
- 06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
- 06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
- 07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
- 07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
- 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
- 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
- 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
- 08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
- 08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN
20ª GIORNATA
- 10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
- 10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
- 10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
- 10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
- 11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
- 11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
- 11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
- 11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN
- 12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
- 12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY
21ª GIORNATA
- 16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
- 17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
- 17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
- 17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
- 18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
- 18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
- 18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
- 18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
- 19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
- 19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
22ª GIORNATA
- 23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa DAZN
- 24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
- 24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
- 24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
- 25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
- 25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
- 25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
- 25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli DAZN/SKY
- 25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
- 26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY