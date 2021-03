Serie A, la lotta salvezza entra nel vivo: si riaccendono le speranze del Parma. Torino (due gare in meno) e Benevento in difficoltà

Nessuna vuole darsi per vinta prima del tempo. Questo è quanto ci sta raccontando la lotta salvezza. Dopo la vittoria del Crotone in casa con il Torino della scorsa settimana, questa volta è il Parma a fare la voce grossa e a ricordare a tutti che per la corsa salvezza bisognerà fare i conti anche con lei. Dopo i tre punti conquistati nella sfida con la Roma, la strada è evidentemente ancora in salita per gli emiliani che, chiaramente, pagano un inizio di campionato negativo. La cura D’Aversa, però, sembra cominciare a dare i suoi frutti e quel successo, nelle ultime uscite, sfuggito sempre nei minuti finali, questa volta è diventato realtà.

La zona salvezza, in attesa che il Torino recuperi le gare con Lazio e Sassuolo, ora non è più un miraggio e dista soli 3 punti. Il Cagliari, che occupa attualmente l’ultimo posto utile per mantenere la categoria, è a ormai vicino.

Chi vive un periodo diametralmente opposto a quello dei gialloblù sono certamente Torino e Benevento. I granata, che hanno dovuto fare i conti anche con il Covid, non riescono ad avere quella continuità di risultati che ci si aspettava dopo il successo contro il Cagliari di qualche settimana fa e, anzi, vengono da due sconfitte consecutivi con zero punti conquistati che, al netto delle due gare in meno, valgono al momento il terzultimo posto. Non va meglio ai sanniti che dopo l’ottimo girone di andata non stanno riuscendo nell’impresa di ripetersi e attendono una vittoria dal lontano 6 gennaio. Carenza di risultati che si riflette in maniera evidente sulla classifica, con i giallorossi che vedono il loro margine sulla zona calda ridursi sempre di più: il +6 sul Torino e il +4 sul Cagliari non danno sufficienti garanzie. A quota 26 insieme al Benevento c’è anche lo Spezia che, nonostante la sconfitta con l’Atalanta, è sempre fuori dalle sabbie mobili e non dà l’impressione di essere in calo.

Due punti più su, a quota 28, troviamo il Genoa che nelle prossime due gare, prima con il Parma e dopo la sosta con la Fiorentina, ha due ottime chance per chiudere o quasi la questiona salvezza. Fiorentina e Bologna, dopo i successi con Benevento e Sampdoria, sembrano essersi tirate definitivamente fuori dalla lotta. In ultimo c’è il Crotone che, pur con le evidenti difficoltà della propria classifica, sta tentando di inserirsi anch’egli, a suon di prestazioni come quella contro la Lazio, nella corsa per la salvezza. A undici giornate dal termine, insomma, la lotta salvezza è più viva che mai.

Foto: twitter Parma