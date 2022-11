Serie A, la Fiorentina si rilancia, 2-0 alla Samp. Stesso risultato per il Monza contro il Verona

Doppio 2-0 maturato nei campi del pomeriggio della Serie A. Importante successo della Fiorentina per 2-0 in casa della Sampdoria. Viola che ottengono la seconda vittoria di fila in campionato, rilanciando una classifica un po’ deficitaria. Un gol per tempo per la squadra di Italiano, in vantaggio con Bonaventura al 4′ e che raddoppia con Milenkovic al 58′.

Enormi passi indietro invece per la Sampdoria di Stankovic. La Fiorentina sale a 16 punti, la Samp è penultima a 6. All’ultimo posto c’è un Verona in grande difficoltà, battuto 2-0 a Monza. La gara cambia al 27′ per il rosso a Magnani. La squadra di Palladino passa nella ripresa con le reti di Carlos Augusto al 68′ e di Colpani al 90′.

In classifica, il Monza sale a 13 punti, resta a 5, come detto, il Verona di Bocchetti.

Foto: twitter Fiorentina