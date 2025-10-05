Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Roma in vetta, Milan terzo. L’Inter aggancia la Juventus
05/10/2025 | 23:00:37
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la quinta giornata. Napoli e Roma appaiate a 15 punti, l’Inter raggiunge la Juventus e accorcia sul Milan terzo a 13 punti. Pisa e Genoa in fondo alla classifica con 2 punti:
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
Foto: sito serie a