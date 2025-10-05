Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Roma in vetta, Milan terzo. L’Inter aggancia la Juventus

05/10/2025 | 23:00:37

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la quinta giornata. Napoli e Roma appaiate a 15 punti, l’Inter raggiunge la Juventus e accorcia sul Milan terzo a 13 punti. Pisa e Genoa in fondo alla classifica con 2 punti:

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

Foto: sito serie a