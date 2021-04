Serie A: Juve, tris con McKennie. Il Napoli colpisce con Fabian e Osimhen. Lazio, Milinkovic-Savic nel recupero!

Sono finite le partite delle 15 della 30esima giornata di Serie A. Vittorie per Juventus e Napoli contro le due genovesi, vittoria sofferta nel finale per la Lazio di Simone Inzaghi sul campo dell’Hellas Verona. I bianconeri si sono imposti per 3-1 contro il Genoa chiudendo sul 2-0 il primo tempo grazie alle reti di Kulusevski e Morata, poi Scamacca ha accorciato le distante, ma a chiudere il discorso ci ha pensato McKennie da appena entrato. Il Napoli ha sofferto, ma è riuscito a portare a casa tre punti importanti. A Fabian Ruiz ha fatto seguito Osimhen sul finale. La Lazio, che si è visto annullare un gol di Caicedo dal Var ha colpito con Milinkovic-Savic con un colpo di testa al 92′ per l’1-0 finale.

Classifica:

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Napoli 59

Atalanta 58*

Lazio 55*

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40*

Sampdoria 36

Bologna 34*

Udinese 33

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30*

Torino 27*

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

*una partita in meno

Foto: Twitter Serie A