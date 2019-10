Serie A: Inter-Parma, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali dell’anticipo di Serie A delle ore 18 fra Inter e Parma. Nei nerazzurri solo panchina per De Vrij, con l’ex Bastoni in difesa con Godin e Skriniar. Biraghi in fascia al posto di Asamoah, davanti Lautaro e Lukaku.

INTER-PARMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Handanovic, Bastoni Skriniar, Godin, Biraghi, Brozovic, Barella, Gagliardini, Candreva, Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

Parma: Sepe, Iacoponi, Dermaku, Karamoh, Hernani, Scozzarella, Gervinho, Gagliolo, Kucka, Darmian, Kulusevski. Allenatore: D’Aversa



Foto: Parma Twitter