Serie A: iniziata l’Assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo

23/07/2026 | 11:56:38

In queste ore Milano sarà il centro del calcio italiano. Infatti, si sta tenendo in questi minuti l’Assemblea nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini. Le nuove figure della FIGC, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo incontrano i presidenti e dirigenti di Serie A per tracciare il punto sul nuovo CT della Nazionale e sull’ormai, sempre più vicino, inizio del campionato. Intanto, sono arrivati il presidente del Cagliari Giulini, Paolo Scaroni per il Milan, Carnevali e Chiellini per la Juventus, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi e gli amministratori delegati del Monza Mauro Baldissoni e del Parma Federico Cherubini. Alle 14:00 è attesa la conferenza stampa del nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò.

Foto: X FIGC