Serie A, inizia la quarta giornata. Il programma di oggi

19/09/2025 | 00:05:11

Dopo la settimana di Champions League, si riaccendono i riflettori sul campionato di Serie A. Tornano in campo Lecce e Cagliari, che si sfidano al Via del Mare, con Di Francesco a caccia dei primi punti in campionato mentre i ragazzi di Pisacane vogliono confermarsi dopo la prima vittoria ottenuta contro il Parma.

Lecce-Cagliari (venerdì ore 20.45)

Sabato 20 settembre

  • Bologna-Genoa (ore 15)
  • Verona-Juventus (18)
  •  Udinese-Milan (20.45)

Domenica 21 settembre

  •  Lazio-Roma (12.30)
  • Torino-Atalanta (15)
  • Cremonese-Parma (15)
  •  Fiorentina-Como (18)
  •  Inter-Sassuolo (20.45)

Lunedì 22 settembre

  • Napoli-Pisa (20.45)

Foto: sito serie a