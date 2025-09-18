Serie A, inizia la quarta giornata. Il programma di oggi
19/09/2025 | 00:05:11
Dopo la settimana di Champions League, si riaccendono i riflettori sul campionato di Serie A. Tornano in campo Lecce e Cagliari, che si sfidano al Via del Mare, con Di Francesco a caccia dei primi punti in campionato mentre i ragazzi di Pisacane vogliono confermarsi dopo la prima vittoria ottenuta contro il Parma.
Lecce-Cagliari (venerdì ore 20.45)
Sabato 20 settembre
- Bologna-Genoa (ore 15)
- Verona-Juventus (18)
- Udinese-Milan (20.45)
Domenica 21 settembre
- Lazio-Roma (12.30)
- Torino-Atalanta (15)
- Cremonese-Parma (15)
- Fiorentina-Como (18)
- Inter-Sassuolo (20.45)
Lunedì 22 settembre
- Napoli-Pisa (20.45)
Foto: sito serie a