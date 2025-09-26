TOP NEWS
Serie A, inizia la 5a giornata. Il programma di oggi

27/09/2025 | 00:05:17

Prende il via la quinta giornata di Serie A, oggi in campo Como-Cremonese alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45.

Sabato 27 Settembre

  • COMO-CREMONESE 15.00
  • JUVENTUS-ATALANTA 18.00
  • CAGLIARI-INTER 20.45

Domenica 28 Settembre

  • SASSUOLO-UDINESE 12.30
  • PISA-FIORENTINA 15.00
  • ROMA-HELLAS VERONA 15.00
  • LECCE-BOLOGNA 18.00
  • MILAN-NAPOLI 20.45

Lunedì 29 Settembre

  • PARMA-TORINO 18.30
  • GENOA-LAZIO 20.45

FOTO: X Serie A