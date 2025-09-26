Serie A, inizia la 5a giornata. Il programma di oggi
27/09/2025 | 00:05:17
Prende il via la quinta giornata di Serie A, oggi in campo Como-Cremonese alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45.
Sabato 27 Settembre
- COMO-CREMONESE 15.00
- JUVENTUS-ATALANTA 18.00
- CAGLIARI-INTER 20.45
Domenica 28 Settembre
- SASSUOLO-UDINESE 12.30
- PISA-FIORENTINA 15.00
- ROMA-HELLAS VERONA 15.00
- LECCE-BOLOGNA 18.00
- MILAN-NAPOLI 20.45
Lunedì 29 Settembre
- PARMA-TORINO 18.30
- GENOA-LAZIO 20.45
FOTO: X Serie A