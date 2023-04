Serie A, inizia la 29a giornata. Il programma

Si apre la ventinovesima giornata di Serie A! In campo in questo venerdì le italiane che parteciperanno ai quarti di finale di Champions League in programma per martedì 11 (Inter) e mercoledì 12 aprile (Milan e Napoli). Alle 17 si parte con la sfida all’Arechi tra Salernitana e Inter. Alle 19, invece, sarà il turno di Lecce-Napoli. Infine, alle 21, si accendono le luci di San Siro per Milan-Empoli. Di seguito il programma completo.

Venerdì 7 Aprile

Ore 17.00 Salernitana-Inter

Ore 19.00 Lecce-Napoli

Ore 21.00 Milan-Empoli

Sabato 8 Aprile

Ore 12.30 Udinese-Monza

Ore 14.30 Fiorentina-Spezia

Ore 16.30 Sampdoria-Cremonese

Ore 16.30 Atalanta-Bologna

Ore 18.30 Torino-Roma

Ore 18.30 Verona-Sassuolo

Ore 20.45 Lazio-Juventus

Foto: Instagram Serie A