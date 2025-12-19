Serie A, inizia la 16esima giornata. Il programma
20/12/2025 | 00:03:16
Questo il programma della sedicesima giornata di Serie A:
Sabato 20 Dicembre
Lazio – Cremonese (h. 18:00)
Juventus – Roma ( h. 20:45)
Partite 21 Dicembre
Cagliari – Pisa ( h. 12:30)
Sassuolo – Torino ( h. 15:00)
Fiorentina – Udinese ( h. 18:00)
Genoa – Atalanta ( h. 20:45)
Posticipi Infrasettimanali (Recuperi per Supercoppa)
Napoli – Parma (14 Gen h. 18:30)
Inter – Lecce (14 Gen h. 20:45)
Verona – Bologna (15 Gen h. 18:30)
Como-Milan (15 Gen h. 20:45)
Foto: sito Serie A