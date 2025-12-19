TOP NEWS
Serie A, inizia la 16esima giornata. Il programma

20/12/2025 | 00:03:16

Questo il programma della sedicesima giornata di Serie A:

Sabato 20 Dicembre

Lazio – Cremonese  (h. 18:00)

Juventus – Roma ( h. 20:45)

Partite 21 Dicembre

Cagliari – Pisa ( h. 12:30)

Sassuolo – Torino ( h. 15:00)

Fiorentina – Udinese ( h. 18:00)

Genoa – Atalanta ( h. 20:45)

Posticipi Infrasettimanali (Recuperi per Supercoppa)

Napoli – Parma  (14 Gen h. 18:30)

Inter – Lecce  (14 Gen h. 20:45)

Verona – Bologna (15 Gen h. 18:30)

Como-Milan (15 Gen h. 20:45)
Foto: sito Serie A