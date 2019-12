Serie A, il Sassuolo vince 2-0 a Brescia nel recupero: decidono Traore e Caputo

Roberto De Zerbi sorride nella sua Brescia. Il Sassuolo si aggiudica infatti il recupero della 7a giornata di Serie A: al “Rigamonti” finisce per 2-0 per i neroverdi grazie alle reti, una per tempo, di Hamed Traore e Francesco Caputo. Torna così alla vittoria la squadra di De Zerbi: il Sassuolo aggancia Bologna e Verona a 19 punti, il Brescia resta terzultimo a quota 13.

CLASSIFICA: Juve* 42; Inter 39; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Fiorentina 17; Lecce, Udinese, Sampdoria* 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.

*Una gara in più

