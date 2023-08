Serie A, il quadro della giornata

Gli anticipi del sabato hanno regalato le prime emozioni della giornata, riservando alcune sorprese.

Il Verona continua a stupire. Dopo aver sbancato il Castellani alla prima di campionato, la squadra veneta si è imposta per 2-1 sulla Roma, che aveva già deluso all’esordio pareggiando in casa con la Salernitana e che si trova adesso con un solo punto in classifica dopo le prime due giornate.

Altra sorpresa di giornata è quella regalata dal Frosinone, che dopo la sconfitta dell’esordio con i campioni d’Italia in carica, si rifà a danno dell’Atalanta, sconfitta 2-1.

Il Milan si impone agevolmente sul Torino, vincendo 4-1, mentre il Monza batte l’Empoli 2-0.

Nella giornata di oggi scenderà in campo la Juventus che cercherà di ripetere la buona prestazione sfoggiata a Udine. A provare a fermarla ci sarà il Bologna che invece farà di tutto per fare punti, dopo aver perso la prima in casa contro i rossoneri di Pioli.

La Fiorentina dopo una netta vittoria sul Genoa, ha perso in settimana la sfida di andata valida per l’accesso ai gironi d

i Conference League contro il Rapid Vienna. In attesa di provare a ribaltare il risultato nella partita di ritorno, la squadra di Italiano avrà oggi il compito di tornare a vincere. Avversario dei viola sarà il Lecce di D’Aversa che vuole continuare a sorprendere dopo aver battuto in rimonta la Lazio alla prima.

Proprio Lazio e Genoa si affronteranno in serata per cercare i loro primi punti della stagione.

Il secondo incontro serale è la sfida tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere contro il Frosinone, nonostante la vittoria sia arrivata solo in rimonta. Il Sassuolo invece dovrà invertire la rotta, dopo aver ceduto in casa all’Atalanta.

Completeranno la giornata i due posticipi del lunedì: Salernitana–Udinese e Cagliari–Inter.