Serie A, il quadro completo delle partite di oggi

Quattro vittorie in altrettante partite negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A.

Vittoria netta della Fiorentina che passa facile a Genova battendo la squadra di casa per 4-1.

Il Napoli si impone in rimonta per 3-1 sul Frosinone di Grosso. Vittoria anche per l’Inter che vince 2-0 col Monza di Palladino. Importante vittoria del Verona che sbanca il Castellani di Empoli per 1-0.

Nella giornata di oggi alle ore 18:30 si daranno battaglia Roma–Salernitana e Sassuolo–Atalanta.

Alle ore 20:45 la Juventus affronterà l’Udinese, mentre la Lazio sarà impegnata al Via del Mare di Lecce.

Tutto questo in attesa dei posticipi del lunedì Bologna–Milan e Torino–Cagliari che completeranno il quadro della giornata.