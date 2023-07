Serie A, il quadro completo delle panchine per la stagione 2023-2024

Con le ultime due ufficialità arrivate nella giornata di ieri, si è completato definitivamente (a meno di sorprese) il quadro delle panchine di Serie A per la nuova stagione 2023/2024. Di seguito la situazione nel dettaglio, fra conferme e nuovi arrivi:

ATALANTA: Gian Piero Gasperini (confermato)

Dopo un anno di assenza dalle competizioni europee, l’Atalanta ha chiuso al quinto posto centrando la qualificazione in Europa League. Dopo l’incontro, Gian Piero Gasperini e la società nerazzurra hanno deciso continuare insieme. Il comunicato: “Le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme”

BOLOGNA: Thiago Motta (confermato)

Nono posto e quota 54 punti: la società rossoblù ha ribadito soddisfazione e fiducia a Thiago Motta. Il brasiliano era nella lista dei candidati per la panchina del Paris Saint-Germain per post-Galtier, ma – come riportato dall’Equipe – Luis Enrique è ormai a un passo dalla panchina del PSG.

CAGLIARI: Claudio Ranieri (confermato)

La stagione dei sardi si è conclusa con la vittoria nei playoff di Serie B e la gioia per la promozione. Nessun dubbio per il Cagliari: confermato Claudio Ranieri.

EMPOLI: Paolo Zanetti (confermato)

Quattordicesimo posto e 43 punti. L’Empoli ha confermato Paolo Zanetti, premiando il suo lavoro con il rinnovo fino al fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione.

FIORENTINA: Vincenzo Italiano (confermato)

Due finali conquistate (perse contro Inter e West Ham), ottavo posto e gli apprezzamenti delle big (su tutti il Napoli). Ma la scelta della Fiorentina è stata ribadita dopo l’incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza viola: il tecnico resterà sulla panchina viola anche nella prossima stagione.

FROSINONE: Eusebio Di Francesco (nuovo)

Dopo l’addio di Fabio Grosso, il Frosinone ripartirà da Eusebio Di Francesco. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, contratto fino a giugno 2024 per Di Francesco.

GENOA: Alberto Gilardino (confermato)

Dopo la grande stagione culminata con la promozione in Serie A, il club rossoblù ha rinnovato la fiducia a Gilardino: adeguato e prolungato il contratto fino al 2024, con opzione per un’altra stagione.

HELLAS VERONA: Marco Baroni (nuovo)

Marco Zaffaroni ha salutato dopo aver portato l’Hellas Verona alla salvezza arrivata con la vittoria dello spareggio contro lo Spezia, al termine di una lunga rincorsa. Gli scaligeri ripartiranno da Marco Baroni, fresco dall’addio al Lecce. Il tecnico si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno.

INTER: Simone Inzaghi (confermato)

La permanenza di Inzaghi era stata confermata a fine maggio dall’amministratore delegato Marotta che, a Radio Anch’io Sport, aveva detto: “Inzaghi? Resta al cento per cento anche il prossimo anno”.

JUVENTUS: Massimiliano Allegri (confermato)

Chiusa un’annata molto difficile culminata con il settimo posto dopo la penalizzazione di dieci punti. La presenza alla prossima Conference League è ancora incerta, la Juve è già al lavoro per programmare la prossima stagione. In arrivo Cristiano Giuntoli, confermato il tecnico Massimiliano Allegri, mai in discussione come ribadito a più riprese dai vertici del club

LAZIO: Maurizio Sarri (confermato)

Dopo aver chiuso la stagione al secondo posto a quota 74 punti, nessun dubbio sul futuro della panchina biancoceleste, che vede ben saldo al proprio posto Maurizio Sarri.

LECCE: Roberto D’Aversa (nuovo)

Dopo l’addio di Marco Baroni, il Lecce ripartirà da Roberto D’Aversa.Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza.

MILAN: Stefano Pioli (confermato)

La separazione tra il Milan e la coppia Maldini-Massara non ha avuto ripercussioni sulla panchina rossonera: confermato Stefano Pioli.

MONZA: Raffaele Palladino (confermato)

Dopo i buoni risultati ottenuti nella passata stagione, Raffaele Palladino sarà l’allenatore del Monza anche nella prossima stagione. Subentrato in corsa a Stroppa e protagonista di un grande campionato con il club brianzolo, rinnovando per un anno, fino al 30 giugno 2024

NAPOLI: Rudi Garcia (nuovo)

Dopo la vittoria dello scudetto, Luciano Spalletti ha salutato il Napoli. Dopo il casting di De Laurentiis, la scelta è ricaduta su Rudi Garcia. L’ex Roma torna in Italia dopo l’esperienza all’Al Nassr, in Arabia Saudita.

ROMA: José Mourinho (confermato)

Nonostante i dubbi sul suo futuro nel corso del finale di stagione, José Mourinho resterà alla Roma.

SALERNITANA: Paulo Sousa (confermato)

Il grande lavoro svolto alla guida dei granata non è passato inosservato, tanto che anche il Napoli lo ha messo nel mirino per il dopo-Spalletti. Dopo un primo incontro con De Laurentiis, il tecnico portoghese rimarrà sulla panchina della Salernitana.

SASSUOLO: Alessio Dionisi (confermato)

Un’altra panchina certa: Alessio Dionisi ha firmato a inizio giugno il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025.

TORINO: Ivan Juric (confermato)

Decimo posto a quota 54 punti, il Torino e Ivan Juric continueranno insieme.

UDINESE: Andrea Sottil (confermato)

Andrea Sottil sarà ancora alla guida dell’Udinese. Dopo una stagione di ottime prestazioni e risultati, il club friulano ha deciso di andare avanti con l’allenatore, ufficializzando il rinnovo fino al 2024.

Foto: Instagram Lecce / Instagram Napoli / Instagram Lazio