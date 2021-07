Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Prosegue la preparazione dei club di Serie A, in vista della prossima stagione. Quest’oggi sono in programma altre amichevoli per testare le condizioni fisiche dei giocatori. Ecco, nello specifico, le squadre che scenderanno in campo sabato 31 luglio.

Programma delle amichevoli:

Augsburg – Cagliari, ore 15.30

Atalanta – Pordenone, ore 16.30

Bayern Monaco – Napoli, ore 16.30

Spezia – Montebelluna, ore 17.00

Mainz – Genoa, ore 17.30

Empoli – A.D Valdinievole, ore 18:00

Rennes – Torino, ore 18:00

Lens – Udinese, ore 18:00

Siviglia – Roma, ore 18.30

Utrecht – Venezia, ore 20.00

Nizza – Milan, ore 20.30

Monza – Juventus, ore 21:00

