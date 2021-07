Serie A, il programma delle amichevoli di oggi

Prosegue la preparazione dei club di Serie A, in vista della prossima stagione. Quest’oggi sono in programma altre amichevoli per testare le condizioni fisiche dei giocatori. Ecco, nello specifico, le squadre che scenderanno in campo giovedì 29 luglio.

Programma delle amichevoli delle squadre di Serie A:

Fiorentina-Levico a Moena, ore 17

Verona-Modena a Peschiera, ore 17, a porte chiuse

Salernitana-Fermana a Cascia, ore 17.30

FOTO: Twitter Fiorentina