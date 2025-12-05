TOP NEWS
Serie A, il programma della 14esima giornata. Le gare di oggi

06/12/2025 | 00:05:58

Queste le partite in programma nella 14esima giornata di Serie A, si parte con Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta di oggi.

Sabato 6 dicembre 2025

15:00 Sassuolo-Fiorentina

18:00 Inter-Como

20:45 Verona-Atalanta

Domenica 7 dicembre 2025

12:30 Cremonese-Lecce

15:00 Cagliari-Roma

18:00 Lazio-Bologna

20:45 Napoli-Juventus

Lunedì 8 dicembre 2025

15:00 Pisa-Parma

18:00 Udinese-Genoa

20:45 Torino-Milan

Foto: sito Serie A