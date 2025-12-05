Serie A, il programma della 14esima giornata. Le gare di oggi
06/12/2025 | 00:05:58
Queste le partite in programma nella 14esima giornata di Serie A, si parte con Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta di oggi.
Sabato 6 dicembre 2025
15:00 Sassuolo-Fiorentina
18:00 Inter-Como
20:45 Verona-Atalanta
Domenica 7 dicembre 2025
12:30 Cremonese-Lecce
15:00 Cagliari-Roma
18:00 Lazio-Bologna
20:45 Napoli-Juventus
Lunedì 8 dicembre 2025
15:00 Pisa-Parma
18:00 Udinese-Genoa
20:45 Torino-Milan
Foto: sito Serie A