Serie A, il premier Conte conferma: “Lunedì 18 maggio riprendono gli allenamenti di squadra”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, conferma che dal 18 maggio le squadre di Serie A, e non solo, potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Questo l’annuncio del Premier in conferenza stampa: “Il 18 maggio riaprono gli allenamenti di squadra, compreso quindi il calcio. La ripresa del campionato? Il ministro Spadafora è molto attento e sta lavorando su questo tema. Bisogna aspettare che le condizioni di sicurezza lo permettano, non possiamo avventurarci in date ora“.

Foto: Twitter ufficiale Palazzo Chigi