Serie A, il Milan rimonta e cala il tris al Cagliari (3-1). L’Atalanta vince a Verona, prima vittoria per l’Empoli

Sono appena finite le partite delle 18.30 di Serie A. A San Siro il Milan vince in rimonta contro il Cagliari: 3-1. La seconda rete in campionato di Luvumbo ha aperto le marcature, poi il tris dei rossoneri con Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Al Castellani arriva la prima vittoria in campionato dell’Empoli contro la Salernitana: 1-0, ha deciso la rete di Baldanzi. Infine, al Bentegodi, l’Atalanta è passata per 1-0 grazie alla rete di Koopmeiners.

Foto: Instagram Milan