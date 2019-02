Serie A: il Genoa stende la Lazio all’ultimo respiro. Vittorie pesanti per Empoli e Udinese

Sono terminate le tre gare in programma nel pomeriggio, valide per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Tutto facile per l’Empoli, che tra le mura amiche batte il Sassuolo 3-0: a segno Krunic, Acquah e Farias. Il Genoa stende la Lazio all’ultimo respiro: al “Ferraris” dopo le reti di Badelj e Sanabria, decide la contesa una magia di Criscito in pieno recupero. L’Udinese supera 1-0 il Chievo, decide la rete di Teodorczyk. A seguire il quadro completo di questo turno che si concluderà con il posticipo del lunedì Roma-Bologna:

Venerdì 15 febbraio

Ore 20:30 Juventus-Frosinone 3-0 (Dybala, Bonucci, Cristiano Ronaldo)

Sabato 16 febbraio

Ore 18:00 Cagliari-Parma 2-1 (Pavoletti 2 – Kucka)

Ore 20:30 Atalanta-Milan 1-3 (Freuler – Piatek 2, Calhanoglu)

Domenica 17 febbraio

Ore 12:30 Spal-Fiorentina 1-4 (Petagna – Edimilson, Veretout, Simeone, Gerson)

Ore 15:00 Udinese-Chievo 1-0 (Teodorczyk)

Ore 15:00 Genoa-Lazio 2-1 (Sanabria, Criscito – Badelj)

Ore 15:00 Empoli-Sassuolo 3-0 (Krunic, Acquah, Farias)

Ore 18:00 Inter-Sampdoria

Ore 20:30 Napoli-Torino

Lunedì 18 febbraio

Ore 20:30 Roma-Bologna

Classifica: Juventus 66; Napoli 52; Inter 43; Milan 42; Atalanta, Lazio, Roma 38; Fiorentina 35; Torino 34; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Spal, Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Genoa