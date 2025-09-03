Serie A, il calendario di anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata

03/09/2025 | 16:45:07

La Lega Serie A ha reso noto il calendario con anticipi e posticipi dalla 3a alla 12esima giornata:

3^ GIORNATA (13-15 SETTEMBRE 2025) CAGLIARI-PARMA , sabato 13 settembre alle 15 JUVENTUS-INTER , sabato 13 settembre alle 18 FIORENTINA-NAPOLI , sabato 13 settembre alle 20.45 ( SKY ) ROMA-TORINO , domenica 14 settembre alle 12.30 ATALANTA-LECCE , domenica 14 settembre alle 15 PISA-UDINESE , domenica 14 settembre alle 15 SASSUOLO-LAZIO , domenica 14 settemnre alle 18 ( SKY ) MILAN-BOLOGNA , domenica 14 settembre alle 20.45 VERONA-CREMONESE , lunedì 15 settembre alle 18.30 COMO-GENOA , lunedì 15 settembre alle 20.45 ( SKY )

4^ GIORNATA (19-22 SETTEMBRE 2025) LECCE-CAGLIARI , venerdì 19 settembre ore 20.45 BOLOGNA-GENOA , sabato 20 settembre ore 15 VERONA-JUVENTUS , sabato 20 settembre ore 18 UDINESE-MILAN , sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY) LAZIO-ROMA , domenica 21 settembre ore 12.30 CREMONESE-PARMA , domenica 21 settembre ore 15 TORINO-ATALANTA , domenica 21 settembre ore 15 FIORENTINA-COMO , domenica 21 settembre ore 18 (SKY) INTER-SASSUOLO , domenica 21 settembre ore 20.45 NAPOLI-PISA , lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)

5^ GIORNATA (27-29 SETTEMBRE 2025) COMO-CREMONESE , sabato 27 settembre ore 15 JUVENTUS-ATALANTA , sabato 27 settembre ore 18 CAGLIARI-INTER , sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY) SASSUOLO-UDINESE , domenica 28 settembre ore 12.30 PISA-FIORENTINA , domenica 28 settembre ore 15 ROMA-VERONA , domenica 28 settembre ore 15 LECCE-BOLOGNA , domenica 28 settembre ore 18 (SKY) MILAN-NAPOLI , domenica 28 settembre ore 20.45 PARMA-TORINO , lunedì 29 settembre ore 18.30 GENOA-LAZIO , lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)

6^ GIORNATA (3-5 OTTOBRE 2025) VERONA-SASSUOLO , venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY) LAZIO-TORINO , sabato 4 ottobre ore 15 PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15 INTER-CREMONESE , sabato 4 ottobre ore 18 ATALANTA-COMO , sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY) UDINESE-CAGLIARI , domenica 5 ottobre ore 12.30 BOLOGNA-PISA , domenica 5 ottobre ore 15 FIORENTINA-ROMA , domenica 5 ottobre ore 15 NAPOLI-GENOA , domenica 5 ottobre ore 18 (SKY) JUVENTUS-MILAN , domenica 5 ottobre ore 20.45

7^ GIORNATA (18-20 OTTOBRE 2025) LECCE-SASSUOLO , sabato 18 ottobre ore 15 PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15 TORINO-NAPOLI , sabato 18 ottobre ore 18 ROMA-INTER , sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY) COMO-JUVENTUS , domenica 19 ottobre ore 12.30 CAGLIARI-BOLOGNA , domenica 19 ottobre ore 15 GENOA-PARMA , domenica 19 ottobre ore 15 ATALANTA-LAZIO , domenica 19 ottobre ore 18 (SKY) MILAN-FIORENTINA , domenica 19 ottobre ore 20.45 CREMONESE-UDINESE , lunedì 20 ottobre ore 20.45 (SKY)

8^ GIORNATA (24-26 OTTOBRE 2025) MILAN-PISA , venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY) PARMA-COMO , sabato 25 ottobre ore 15 UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15 NAPOLI-INTER , sabato 25 ottobre ore 18 CREMONESE-ATALANTA , sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY) TORINO-GENOA , domenica 26 ottobre ore 12.30 SASSUOLO-ROMA , domenica 26 ottobre ore 15 VERONA-CAGLIARI , domenica 26 ottobre ore 15 FIORENTINA-BOLOGNA , domenica 26 ottobre ore 18 (SKY) LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45

9^ GIORNATA (28-30 OTTOBRE 2025) LECCE-NAPOLI , martedì 28 ottobre ore 18.30 ATALANTA-MILAN , martedì 28 ottobre ore 20.45 COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 JUVENTUS-UDINESE , mercoledì 29 ottobre ore 18.30 ROMA-PARMA , mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY) BOLOGNA-TORINO , mercoledì 29 ottobre ore 20.45 GENOA-CREMONESE , mercoledì 29 ottobre ore 20.45 INTER-FIORENTINA , mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY) CAGLIARI-SASSUOLO , giovedì 30 ottobre ore 18.30 PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)

10^ GIORNATA (1-3 NOVEMBRE 2025) UDINESE-ATALANTA , sabato 1 novembre ore 15 NAPOLI-COMO , sabato 1 novembre ore 18 CREMONESE-JUVENTUS , sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY) VERONA-INTER , domenica 2 novembre ore 12.30 FIORENTINA-LECCE , domenica 2 novembre ore 15 TORINO-PISA , domenica 2 novembre ore 15 PARMA-BOLOGNA , domenica 2 novembre ore 18 (SKY) MILAN-ROMA , domenica 2 novembre ore 20.45 SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30 LAZIO-CAGLIARI , lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)

11^ GIORNATA (7-9 NOVEMBRE 2025) PISA-CREMONESE , venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY) COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15 LECCE-VERONA , sabato 8 novembre ore 15 JUVENTUS-TORINO , sabato 8 novembre ore 18 PARMA-MILAN , sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY) ATALANTA-SASSUOLO , domenica 9 novembre ore 12.30 GENOA-FIORENTINA , domenica 9 novembre ore 15 BOLOGNA-NAPOLI , domenica 9 novembre ore 15 ROMA-UDINESE , domenica 9 novembre ore 18 (SKY) INTER-LAZIO , domenica 9 novembre ore 20.45

12^ GIORNATA (22-24 NOVEMBRE 2025) CAGLIARI-GENOA , sabato 22 novembre ore 15 UDINESE-BOLOGNA , sabato 22 novembre ore 15 FIORENTINA-JUVENTUS , sabato 22 novembre ore 18 NAPOLI-ATALANTA , sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY) VERONA-PARMA , domenica 23 novembre ore 12.30 CREMONESE-ROMA , domenica 23 novembre ore 15 LAZIO-LECCE , domenica 23 novembre ore 18 (SKY) INTER-MILAN , domenica 23 novembre ore 20.45 TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY) SASSUOLO-PISA , lunedì 24 novembre ore 20.45



Foto: sito serie a