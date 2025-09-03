Serie A, il calendario di anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata
03/09/2025 | 16:45:07
La Lega Serie A ha reso noto il calendario con anticipi e posticipi dalla 3a alla 12esima giornata:
-
- CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre alle 15
- JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre alle 18
- FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45 (SKY)
- ROMA-TORINO, domenica 14 settembre alle 12.30
- ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre alle 15
- PISA-UDINESE, domenica 14 settembre alle 15
- SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settemnre alle 18 (SKY)
- MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre alle 20.45
- VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre alle 18.30
- COMO-GENOA, lunedì 15 settembre alle 20.45 (SKY)
-
- LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45
- BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15
- VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18
- UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)
- LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30
- CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15
- TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15
- FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)
- INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45
- NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)
-
- COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15
- JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18
- CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)
- SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30
- PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15
- ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15
- LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)
- MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
- PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30
- GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)
-
- VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY)
- LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15
- PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15
- INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18
- ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)
- UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30
- BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15
- FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15
- NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)
- JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45
-
- LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15
- PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15
- TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
- ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)
- COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30
- CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15
- GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15
- ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)
- MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45
- CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45 (SKY)
-
- MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY)
- PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15
- UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15
- NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
- CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)
- TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30
- SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15
- VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15
- FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)
- LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45
-
- LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
- ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45
- COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)
- BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)
- CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30
- PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)
-
- UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15
- NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
- CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)
- VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30
- FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15
- TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15
- PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)
- MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45
- SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30
- LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)
-
- PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY)
- COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15
- LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15
- JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18
- PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)
- ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30
- GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15
- BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
- ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)
- INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45
-
- CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15
- UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15
- FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18
- NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)
- VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30
- CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15
- LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)
- INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45
- TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY)
- SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45
Foto: sito serie a