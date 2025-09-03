TOP NEWS
Serie A, il calendario di anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata

03/09/2025 | 16:45:07

La Lega Serie A ha reso noto il calendario con anticipi e posticipi dalla 3a alla 12esima giornata:

  • 3^ GIORNATA (13-15 SETTEMBRE 2025)

    • CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre alle 15
    • JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre alle 18
    • FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45 (SKY)
    • ROMA-TORINO, domenica 14 settembre alle 12.30
    • ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre alle 15
    • PISA-UDINESE, domenica 14 settembre alle 15
    • SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settemnre alle 18 (SKY)
    • MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre alle 20.45
    • VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre alle 18.30
    • COMO-GENOA, lunedì 15 settembre alle 20.45 (SKY)

  • 4^ GIORNATA (19-22 SETTEMBRE 2025)

    • LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45
    • BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15
    • VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18
    • UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)
    • LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30
    • CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15
    • TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15
    • FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)
    • INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45
    • NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)

  • 5^ GIORNATA (27-29 SETTEMBRE 2025)

    • COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15
    • JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18
    • CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)
    • SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30
    • PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15
    • ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15
    • LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)
    • MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
    • PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30
    • GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)

  • 6^ GIORNATA (3-5 OTTOBRE 2025)

    • VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15
    • PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15
    • INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18
    • ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30
    • BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15
    • FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15
    • NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)
    • JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45

  • 7^ GIORNATA (18-20 OTTOBRE 2025)

    • LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15
    • PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15
    • TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
    • ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30
    • CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15
    • GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15
    • ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)
    • MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45
    • CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45 (SKY)

  • 8^ GIORNATA (24-26 OTTOBRE 2025)

    • MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15
    • UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15
    • NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
    • CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30
    • SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15
    • VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15
    • FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)
    • LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45

  • 9^ GIORNATA (28-30 OTTOBRE 2025)

    • LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
    • ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45
    • COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
    • JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
    • ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)
    • BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
    • GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
    • INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)
    • CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30
    • PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)

  • 10^ GIORNATA (1-3 NOVEMBRE 2025)

    • UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15
    • NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
    • CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)
    • VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30
    • FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15
    • TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15
    • PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)
    • MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45
    • SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30
    • LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)

  • 11^ GIORNATA (7-9 NOVEMBRE 2025)

    • PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY)
    • COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15 
    • LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15
    • JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18
    • PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)
    • ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30
    • GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15
    • BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
    • ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)
    • INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45

  • 12^ GIORNATA (22-24 NOVEMBRE 2025)

    • CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15
    • UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15
    • FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18
    • NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)
    • VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30
    • CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15
    • LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)
    • INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45
    • TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY)
    • SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45

Foto: sito serie a