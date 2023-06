Serie A, i verdetti: Atalanta e Roma in Europa League, Juve in Conference. Sarà spareggio salvezza tra Spezia e Verona

Si è appena conclusa la Serie A 2022-23. Una stagione che ha visto raggiungere il Napoli il terzo scudetto della storia sotto la gestione di Luciano Spalletti. Gli Azzurri hanno chiuso il campionato in vetta alla classifica a quota 90 punti. Nessun risultato dell’ultima ora per quanto riguarda la Champions League, con Lazio, Inter e Milan che avevano già chiuso la questione Champions League nella giornata precedente. L’Atalanta saluta il campionato con un netto 5-2 sul Monza, festeggiando i 13 anni della famiglia Percassi alla guida del club e strappando il pass per l’Europa League. Insieme ai nerazzurri c’è la Roma che ha vinto per 2-1 contro lo Spezia grazie al rigore di Dybala all’89’. Un risultato che non condanna, comunque, gli uomini di Semplici. Infatti, a San Siro l’Hellas Verona ha perso 3-1 contro il Milan. E, dunque, sarà spareggio tra Spezia e Hellas Verona per la permanenza in Serie A. Infine, salutano la Serie A – come era già noto – Sampdoria e Cremonese.

Vincitrice del campionato: Napoli

Qualificate in hampions League: Napoli, Lazio, Inter, Milan

Qualificate in Europa League: Atalanta, Roma

Qualificata in Conferecence League: Juventus

Spareggio salvezza: Spezia, Hellas Verona

Retrocesse: Cremonese, Sampdoria

Di seguito i risultati dell’ultima giornata.

Atalanta – Monza 5-2 (12′ Koopmeiners (A), 46′ Koopmeiners (A), 51′ Colpani (M), 74′ Hojlund (A), 78′ Koopemeiners (A), 81′ Petagna (M), 92′ Muriel (A))

Lecce – Bologna 2-3 (17′ Banda (L), 58′ Arnautovic (B), 81′ Zirkzee (B), 88′ Oudin (L), 97′ Ferguson (B))

Milan – Hellas Verona 3-1 (47′ Giroud (M), 72′ Faraoni (V), 85′ Leao (M), 91′ Leao (M))

Roma – Spezia 2-1 (6′ Nikolaou (S), 43′ Zalewski (R), 89′ Dybala (R))

Udinese – Juventus 0-1 (68′ Chiesa)

Foto: Instagram Serie A