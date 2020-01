Serie A, i tifosi tornano allo stadio: media di 30mila spettatori nell’ultimo weekend. Inter-Cagliari da record

I tifosi del calcio italiano tornano a riempire gli stadi. L’ultimo weekend di Serie A ha fatto registrare numeri che non si vedevano da tempo. Come riportato da Calcioefinanza.it, per la seconda volta in questa stagione, la media degli spettatori presenti ha superato quota 30 mila. La partita più seguita è stata Inter-Cagliari, con 70.465 presenti a San Siro. Al secondo posto c’è il derby, con 59.902 spettatori.