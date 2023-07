Serie A, i risultati delle amichevoli estive di oggi

Sono cinque le squadre di Serie A scese in campo in questa domenica d’estate per le prime amichevoli precampionato. Alla prima stagionale la Lazio ne segna 16 all’Auronzo con tripletta di Immobile. 10 gol dell’Atalanta alla rappresentativa di Clusone: doppio Lookman, subito in rete anche Hojlund e i nuovi acquisti Adopo e Bakker. Nel 7-0 del Verona sul Primiero, rete di Mboula. Nel Bologna tris di Arnautovic e 4 gol di Ebone: finisce 13-0. 15 le reti dell’Udinese. Tutti i risultati e i marcatori di giornata

LAZIO-AURONZO 16-0

Marcatori: 2’ Hysaj , 17’, 19’ e 42′ Immobile, 20’ e 44’ Pedro, 30’ Zaccagni, 46’ Fares, 51’ Casale, 55’ e 60’ Fernandes, 58’ Gonzalez, 63’ Akpa Akpro, 79’ Crespi, 81’ e 85′ Basic

ATALANTA-RAPPRESENTATIVA CITTA’ DI CLUSONE 10-1

Marcatori: 5’ Ederson, 14’ Adopo, 18’ Bakker, 49’ Maehle, 60’ Koopmeiners, 72’ Zappacosta, 76’ Zortea, 78’ Hojlund, 82′ e 89′ Lookman



VERONA-US PRIMIERO 7-0

Marcatori: 16′ Hongla, 21′ e 38′ Lazovic, 46′ Mboula, 59′ Doig, 64′ Braaf (rig.), 74′ Diao



BOLOGNA-RIO PUSTERIA 13-0

Marcatori: 10′, 33′ e 45′ Arnautovic, 13′ Raimondo, 29′ Aebischer, 40′ Pyyhtia, 46′, 55′, 72′ e 87′ Ebone, 70′ Mazia, 82′ Ferguson, 85′ Posch

UDINESE-RAPPRESENTATIVA CARNICA 15-0