Serie A, i risultati delle amichevoli estive di oggi

Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell’inizio della stagione ufficiale. La Lazio liquida la Triestina 4-0 con gol di Immobile, Luis Alberto, Cancellieri e Zaccagni. Al Monza basta il primo tempo per battere la Vis Pesaro, così come all’Hellas per vincere il derby di Verona contro la Virtus. Il Sassuolo viene invece sconfitto dallo Spezia. Bene la Salernitana con Candreva. Nella Fiorentina vincente contro il Catanzaro debutta anche Arthur.

SALERNITANA-PICERNO 1-0

48′ Candreva

SASSUOLO-SPEZIA 2-3

7′ Amian (SP), 29′ Reca (SP), 38′ Henrique (SA), 54′ Krollis (SP), 61′ Defrel (SA)

HELLAS VERONA-VIRTUS VERONA 3-0

21′ Hongla, 24′ Lazovic, 40′ Djuric

MONZA-VIS PESARO 3-0

2′ Maric rig., 20′ Caprari, 38′ A. Carboni

LAZIO-TRIESTINA 4-0

6′ Luis Alberto, 40′ Immobile, 57′ Zaccagni, 77′ Cancellieri

FIORENTINA-CATANZARO 3-0

54′ Ikoné, 61′ Mandragora, 91′ Kokorin

