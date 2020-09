Serie A, guida la Fiorentina: un punto per Roma e Verona. La classifica dopo gli anticipi

Primi verdetti in Serie A e la classifica della prima giornata che inizia a delinearsi. Dopo gli anticipi è la Fiorentina a guidare, con i Viola che hanno battuto in extremis il Torino grazie a un gol di Castrovilli. Un punto invece per Roma ed Hellas Verona.

Fiorentina 3*, Roma 1*, Hellas Verona 1*, Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Napoli 0, Parma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Torino 0*

*una partita in più