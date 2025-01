Qui di seguito i nomi dei 5 giocatori squalificati per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, che prenderà il via venerdì 17 gennaio 2025 con Roma-Genoa, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico: Linetty (Torino); Lucumi (Bologna); Tchaouna (Lazio); Walukiewicz (Torino); Zampano (Venezia).

Foto: Instagram Lazio